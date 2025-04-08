TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Beşiktaş'la birlikte Avrupa'da birçok takımın gündemine gelen Ansu Fati, Katalan ekibinden ayrılmak istememiş ve Barcelona'da kalmıştı.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Fati'nin kendisine inanan bir kulüp ve teknik direktörle çalışmak istediği, takımdan ayrılmayı kabul ettiği belirtildi.