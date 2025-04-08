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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi listesine almıştı. 22 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 12:14
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Beşiktaş'la birlikte Avrupa'da birçok takımın gündemine gelen Ansu Fati, Katalan ekibinden ayrılmak istememiş ve Barcelona'da kalmıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Barcelona'da süre bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcu, yaz transfer dönemi için kararını değiştirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Fati'nin kendisine inanan bir kulüp ve teknik direktörle çalışmak istediği, takımdan ayrılmayı kabul ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Haberde, Beşiktaş'ın ilgisine dikkat çekilirken, Ajax, Borussia Dortmund, Porto ve Solskjaer'li Beşiktaş, Barcelona'nın 10 numarasını ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcunun az süre bulması nedeniyle ayrılığa olumlu baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!

Fati'nin tek isteğinin forma giymek ve kendisine inanan bir teknik direktörün takımında oynamak olduğu vurgulandı.

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