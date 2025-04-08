TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi listesine almıştı. 22 yaşındaki futbolcudan siyah-beyazlıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Haberde, Beşiktaş'ın ilgisine dikkat çekilirken, Ajax, Borussia Dortmund, Porto ve Solskjaer'li Beşiktaş, Barcelona'nın 10 numarasını ikna etmeye çalışıyor.
Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcunun az süre bulması nedeniyle ayrılığa olumlu baktığı aktarıldı.
Fati'nin tek isteğinin forma giymek ve kendisine inanan bir teknik direktörün takımında oynamak olduğu vurgulandı.
Ansu Fati bu sezon Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve İspanya Kral Kupası'nda toplam 8 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.
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