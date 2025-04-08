Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip hem küme düşme hattından uzaklaşmayı hem de play-off için ilerlemeyi amaçlıyor. 45 puanla 13. sırada bulunan Iğdır FK, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Süper Lig hayali için mücadele eden İstanbulspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. 52 puanla 5. sırada bulunan İstanbulspor, kazanması durumunda maç fazlasıyla 3. sıraya yükselecek. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 8 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

2024-2025 sezonun ilk devresinde tarihleri boyunca ilk defa karşı karşıya gelen Iğdır FK ile İstanbulspor, bir kez daha rakip olmaya hazırlanıyor. 30 Kasım 2024 tarihinde oynan maçı İstanbulspor 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bilirken, 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak maçta kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Iğdır FK-İstanbulspor maçının hakemi Raşit Yorgancılar oldu. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Levent Balcı üstlenecek.