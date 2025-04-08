Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı ve transfere Dries Mertens'in aracılık yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok yıldız takviyesi bekleyen Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BARIŞ ALPER NAPOLI'YE
Galatasaray'da, takımın başına Teknik Direktör Okan Buruk'un geçmesinden sonra bambaşka bir seviyeye yükselen Barış Alper Yılmaz için Napoli iddiaları güçlendi.
MERTENS ÖNERDİ
Milliyet'in haberine göre, İtalyan devinin efsaneleri arasında yer alan, şu anda sarı-kırmızılı ekibin çatısı altında bulunan Dries Mertens'in, eski kulübüne 24 yaşındaki futbolcuyu önerdiği ifade edildi.
Mertens'in, "Çok çalışkan bir oyuncu ve birçok pozisyonda oynuyor. Barış'ı aldığınız rakamın iki katına satabilirsiniz" dediği öğrenildi.
İtalyan ekibinin Barış'ın transferi için kararını verdiği ve sarı-kırmızılı kulüple sezon bitmeden pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.
Böylece Galatasaray ile Napoli arasındaki transfer trafiği yoğun geçecek.
Aslan'ın ana gündem maddesi olan Osimhen için, Galatasaray'ın aynı kulüple olan pazarlıklarda Barış Alper'e olan ilgiyi koz olarak kullanabileceği bildirildi.
Bu durum Galatasaray için bir avantaj olarak gösterildi.
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