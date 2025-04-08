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Haberler Galatasaray Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı ve transfere Dries Mertens'in aracılık yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 11:33
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Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Lig ve kupada yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Sezonu zirvede tamamlayarak direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Cimbom, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok yıldız takviyesi bekleyen Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

BARIŞ ALPER NAPOLI'YE

Galatasaray'da, takımın başına Teknik Direktör Okan Buruk'un geçmesinden sonra bambaşka bir seviyeye yükselen Barış Alper Yılmaz için Napoli iddiaları güçlendi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

MERTENS ÖNERDİ

Milliyet'in haberine göre, İtalyan devinin efsaneleri arasında yer alan, şu anda sarı-kırmızılı ekibin çatısı altında bulunan Dries Mertens'in, eski kulübüne 24 yaşındaki futbolcuyu önerdiği ifade edildi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Mertens'in, "Çok çalışkan bir oyuncu ve birçok pozisyonda oynuyor. Barış'ı aldığınız rakamın iki katına satabilirsiniz" dediği öğrenildi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

İtalyan ekibinin Barış'ın transferi için kararını verdiği ve sarı-kırmızılı kulüple sezon bitmeden pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Böylece Galatasaray ile Napoli arasındaki transfer trafiği yoğun geçecek.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Aslan'ın ana gündem maddesi olan Osimhen için, Galatasaray'ın aynı kulüple olan pazarlıklarda Barış Alper'e olan ilgiyi koz olarak kullanabileceği bildirildi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Transferi Mertens bitirecek

Bu durum Galatasaray için bir avantaj olarak gösterildi.

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