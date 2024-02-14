Haberler NBA Brooklyn Nets 110-118 Boston Celtics (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brooklyn Nets 110-118 Boston Celtics (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Boston Celtics konuk olduğu Brooklyn Nets'i 118-110 yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 11:18
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Brooklyn Nets 110-118 Boston Celtics (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-110 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jayson Tatum'ın 41 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle yıldızlaştığı maçta Nets'i mağlup ederek art arda 5, sezonun 42. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jaylen Brown 19, Al Horford ve Derrick White 16'şar sayı üretti.

Bu sezon 32. yenilgisini yaşayan Nets'te Mikal Bridges 27, Cam Thomas 26 ve Lonnie Walker 15 sayı kaydetti.

TİMBERWOLVES, TRAİL BLAZERS'I GEÇTİ

Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 121-109 yenerek peş peşe 3 olmak üzere 38. galibiyetini elde etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 41 sayı, 4 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı, 3 ribaunt ve Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Deandre Ayton'ın 22 sayı, 16 ribaunt ve Anfernee Simons'ın 20 sayı, 5 asistlik performansları arka arkaya 5, sezonun 38. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-118

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 113-127

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 97-123

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 130-125

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 109-121

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 125-111

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