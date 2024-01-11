Haberler NBA Boston Celtics - Minnesota Timberwolves: 127-120 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves: 127-120 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Boston Celtics, Minnesota Timberwolves'u uzatmalarda 127-120 mağlup etti. Jayson Tatum 45, Jaylen Brown ise 35 sayıyla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 10:15
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Boston Celtics - Minnesota Timberwolves: 127-120 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'u 127-120 mağlup etti. NBA'e 10 maçla devam edildi. Jayson Tatum'un 45, Jaylen Brown'ın 35 sayıyla oynadığı maçta Celtics, rakibini 7 sayı farkla yenerek bu sezon 29. galibiyetini elde etti. Sahasındaki 18 maçı da kazanan Celtics, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Ev sahibi ekipte Jrue Holiday 12 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Derrick White 9 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkıda bulundu. Karl-Anthony Towns'ın 25 sayı, 13 ribaunt, Naz Reid'in 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Anthony Edwards 29 sayı kaydetti.

ALPEREN İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Chicago Bulls, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı uzatmada 124-119 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine uzandı. Bulls'ta Coby White 30 sayı, 8 asistle oynarken, Zach Lavine 25 sayı, 13 ribaunt, Nikola Vucevic 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Rockets'ta forma giyen ve ilk yarıda skor üretemeyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ikinci yarıdaki 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

WEMBANYAMA'DAN İLK TRIPLE-DOUBLE

Deplasmanda Detroit Pistons'ı 130-108 yenen San Antonio Spurs, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Victor Wembanyama 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle NBA kariyerinin ilk "triple double"ını yaptı. Pistons'ta Jalen Duren 21 sayı, 12 ribaunt, Bojan Bogdanovic ve Jaden Ivey 19'ar sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 98-123

Indiana Pacers-Washington Wizards: 112-104

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 108-130

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 127-120 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 139-132 (uzatmada)

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 120-128

Chicago Bulls-Houston Rockets: 124-119 (uzatmada)

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 105-141

Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-111

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 126-120

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