Haberler NBA PHOENIX SUNS SUNS 129-113 HOUSTON ROCKETS (MAÇ SONUCU ÖZET)

PHOENIX SUNS SUNS 129-113 HOUSTON ROCKETS (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Phoenix Suns, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 129-113 mağlup etti. İşte haberin detayları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:00
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PHOENIX SUNS SUNS 129-113 HOUSTON ROCKETS (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Suns, deplasmanda Rockets'ı 16 sayı farkla yendi.

Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. "Triple-double"ını yaptı.

Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

&NBSP;LUKA DONCİC'İN 39 SAYISI GALİBİYET GETİRMEDİ

Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu.

Cavaliers'ta, Caris LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

ANTETOKOUNMPO'DAN 32 SAYILIK RESİTAL

Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 144-122 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ile "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Nets'te ise Jalen Wilson, 21 sayı kaydetti.

SONUÇLAR:

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-112

Washington Wizards-Toronto Raptors: 102-132

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 122-144

Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-129

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 129-120

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-113

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