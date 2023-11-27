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New York Knicks - Phoenix Suns: 113-116 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de New York Knicks, Phoenix Suns'a 116-113 mağlup oldu. Booker, 28 sayı ve 11 asistle double-double yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 10:18
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New York Knicks - Phoenix Suns: 113-116 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'i 116-113 mağlup etti. NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı. Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

CEDİ'NİN TAKIMI KAYBETTİ

Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü sahasında 132-120 yendi. Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103

New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120

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