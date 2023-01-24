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Alperen Şengün'lü Houston Rockets 13 maç sonra kazandı!

NBA’de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadığı karşılaşmada Minnesota Timberwolves’u 119-114 mağlup ederek 13 maç sonra kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:46
Alperen Şengün'lü Houston Rockets 13 maç sonra kazandı!

NBA'e 7 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, play-off'a kalma mücadelesi veren Minnesota Timberwolves'u 119-114 mağlup etti. Houston'da 42 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydeden Jalen Green, kariyer rekoru kırarak gecenin en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 34 dakika 48 saniye süre aldığı karşılaşmada 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle takımına katkı sağladı. Minnesota'da ise 31 sayı, 3 ribaund ve 5 asist üreten Anthony Edwards ile 30 sayı, 3 ribaund ve 7 asist bulan D'Angelo Russell'ın performansları mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla 13 maç sonra kazanan Houston, galibiyet sayısını 11'e yükseltirken, Minnesota 25. yenilgisini aldı.

BOSTON CELTİCS, 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Orlando Magic'e 113-98 yenilerek 9 maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Orlando Magic'de, Paolo Banchero 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle, Wendell Carter Jr ise 21 sayı, 11 ribaund ve 1 asistle galibiyetin mimarı oldular. Boston'da ise Jayson Tatum 26 sayı 6 ribaund ve 7 asist, Jaylen Brown da 26 sayı 5 ribaund ve 3 asistle oynadılar. Bu sonuçla Orlando 18. galibiyetini elde ederken, Boston 13. mağlubiyetini aldı.

LILLARD'IN DOUBLE-DOUBLE'I GALİBİYETİ GETİRDİ
Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs'u 147-127 mağlup etti. Karşılaşmada 37 sayı, 12 asist ve 1 ribaundla double-double yapan Damian Lillard, takımına galibiyeti getirdi. Portland'da Anfernee Simons 26 sayı, Jusuf Nurkic 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldular. San Antonio'da Keldon Johnson'un 20 sayı ve 4 ribaund, Jeremy Sochan'ın 18 sayı ve 6 ribaundluk performansları galibiyet için yeterli olmadı. Portland bu sonuçla galibiyet sayısını 22'ye yükseltirken, San Antonio 33. yenilgisini aldı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons: 130 - Milwaukee Bucks: 150
Orlando Magic: 113 - Boston Celtics: 98
Chicago Bulls: 111 - Atlanta Hawks: 100
Houston Rockets: 119 - Minnesota Timberwolves: 114
Utah Jazz: 120 - Charlotte Hornets: 102
Portland Trail Blazers: 147 - San Antonio Spurs: 127
Sacramento Kings: 133 - Memphis Grizzlies: 100

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