CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük...

NBA'de Orleans Pelicans ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Orleans Pelicans rakibi Philadelphia 76ers'ı 127-116'lık skorla mağlup etti. CJ McCollum gösterdiği performansla kulüp tarihine adını yazdırdı.

35 dakika süre alan CJ McCollum 11/16 üçlükle 42 sayıya ulaştı, 4 ribaund, 2 top çalma, 5 de asist üretti. NewOrleans'ın üçlük rekoru 10 isabetle Peja Stojakovic'e aitti (Lakers'a karşı 2007'de).

Zion Williamson 36 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Willy Hernangomez 13 sayı, 4 ribaundla galibiyette yan rol aldlar.

19 top kayıpları 30 sayı yemelerine neden olan Philadelphia'da Joel Embiid 37 sayı, 8 ribaund, 5 asist, James Harden 20 sayı (4/7 üçlük), 10 asist, 1 ribaund, Tobias Harris 14 sayı, 5 ribaund, 3 asistle oyunu forse etti. Bir dakika süre alan Furkan Korkmaz 1 top kaybı yaptı.