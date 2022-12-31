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CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Gecenin maçında Orleans Pelicans Philadelphia 76ers'ı 127-116'lık skorla devirdi. Zorlu karşılaşmada CJ McCollum üçlük performansıyla kulüp rekoruna imza attı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:18
CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük...

NBA'de Orleans Pelicans ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Orleans Pelicans rakibi Philadelphia 76ers'ı 127-116'lık skorla mağlup etti. CJ McCollum gösterdiği performansla kulüp tarihine adını yazdırdı.

35 dakika süre alan CJ McCollum 11/16 üçlükle 42 sayıya ulaştı, 4 ribaund, 2 top çalma, 5 de asist üretti. NewOrleans'ın üçlük rekoru 10 isabetle Peja Stojakovic'e aitti (Lakers'a karşı 2007'de).

Zion Williamson 36 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Willy Hernangomez 13 sayı, 4 ribaundla galibiyette yan rol aldlar.

19 top kayıpları 30 sayı yemelerine neden olan Philadelphia'da Joel Embiid 37 sayı, 8 ribaund, 5 asist, James Harden 20 sayı (4/7 üçlük), 10 asist, 1 ribaund, Tobias Harris 14 sayı, 5 ribaund, 3 asistle oyunu forse etti. Bir dakika süre alan Furkan Korkmaz 1 top kaybı yaptı.

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