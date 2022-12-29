Haberler NBA Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Brooklyn seriye bağladı!

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Brooklyn seriye bağladı!

Son dakika spor haberleri... NBA'de Brooklyn Nets, Atlanta Hawks'ı 108-107 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini aldı. Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:01
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Brooklyn seriye bağladı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. Nets, Hawks karşısında galip gelerek üst üste 10, sezonun 23. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.

Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve Nic Claxton 17 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve John Collins'in 21 sayı, 8 ribauntluk performansları, yıldız oyuncu Trae Young'ın forma giymediği maçta Hawks'ın 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

BULLS BUCKS'I UZATMADA DEVİRDİ

Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı uzatmada 119-113 mağlup etti. Sezonun 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Bulls'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle ön plana çıktı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 22 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

ZION WILLIAMSON'DAN KARİYER SAYI REKORU

New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti.

Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 19. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards ve D'Angelo Russell 27'şer sayı üretti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101

Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118

Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! 'İnanılır gibi değil' diyerek eleştirdi: 'Basiretsizlerdi...'
Murat Boz saç bile ektirmişti... Sağ gösterip sol vurdu meğer radarındaki isim Ayça Ayşin Turan değil Hazal Subaşı'ymış! Bomba detay ifşa oldu
F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide...
Altay ve Zajc müjdesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Doncic'ten tarihi performans!
Celtics zorlu rakibi Bucks'ı geçti!
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski... Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski... 11:15
Brooklyn seriye bağladı! Brooklyn seriye bağladı! 11:01
F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide... F.Bahçe'de Valencia sevinci! Derbide... 10:28
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:24
Altay ve Zajc müjdesi! Transfer... Altay ve Zajc müjdesi! Transfer... 10:22
Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor Saiss ikna etti! Beşiktaş'a geliyor 10:07
Daha Eski
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:01
Emrah Başsan'dan hakem paylaşımı Emrah Başsan'dan hakem paylaşımı 09:57
Göztepe'den Eren Derdiyok sürprizi! Göztepe'den Eren Derdiyok sürprizi! 09:25
Merih şoke oldu! Dönmeyecek Merih şoke oldu! Dönmeyecek 09:22
Berkan Kutlu'ya sürpriz talip! Berkan Kutlu'ya sürpriz talip! 09:19
Talipleri artıyor! Çizme ekibinden Ferdi'ye kanca Talipleri artıyor! Çizme ekibinden Ferdi'ye kanca 09:18