Rajon Rondo Cleveland Cavaliers'ta!

NBA'de ilk takas gerçekleşti.

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen Rajon Rondo, Cedi Osman'ın da bulunduğu Doğu ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer oldu.

Sezon başında Carmelo Anthony, Dwight Howard ve Russell Westbrook gibi veteran oyuncularla beraber LeBron James'in yanına giden Rondo, yeterince süre alamıyordu.

Cleveland, Rondo için Lakers'a Denzel Valentine'ı gönderecek.

NBA'deki 18. sezonunu geçiren 36 yaşındaki oyuncu, 9 nokta 8 sayı ve 8 asist ortalaması ile mücadele ediyor.