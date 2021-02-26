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kazandı! Furkan Korkmaz 9 sayı attı

Son dakika spor haberleri... NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği , Dallas 'i 111-97 yendi. Milli basketbolcu, mücadelede 9 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 11:51
Philadelphia 76ers kazandı! Furkan Korkmaz 9 sayı attı

'nde (NBA) forması giyen Furkan Korkmaz, 111-97 kazandıkları Dallas maçında 9 sayı kaydetti. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Philadelphia 76ers, 'i konuk ettiği karşılaşmadan 111-97 galip ayrılırken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Furkan, 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 76ers'ta 23, 15, 15 ve Dwight Howard 14 sayıyla oynadı. Mavericks'te ise 19, 13 ve 12 sayı üretti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 111-97

- 140-121

- 129-92

-Los Angeles Clippers 122-94

Denver Nuggets-Washington Wizards 110-112

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 129-125

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