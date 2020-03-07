Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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'te dönemi sona erdi

Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi

'nda sezonun geri kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan , başantrenör ile yollarını ayırdı.

Amerikan () takımlarından , başantrenör ile yollarını ayırdı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonuna kadar Atkinson'ın yerine yardımcısı Jacque Vaughn'un başantrenörlük görevini yürüteceği duyuruldu.

Sezonun geride kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet alan Nets, 'nda 7. sırada bulunuyor.

  1. 07.03.2020
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