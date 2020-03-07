Brooklyn Nets'te Kenny Atkinson dönemi sona erdi
NBA Doğu Konferansı'nda sezonun geri kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan Brooklyn Nets, başantrenör Kenny Atkinson ile yollarını ayırdı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets, başantrenör Kenny Atkinson ile yollarını ayırdı.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonuna kadar Atkinson'ın yerine yardımcısı Jacque Vaughn'un başantrenörlük görevini yürüteceği duyuruldu.
Sezonun geride kalan bölümünde 28 galibiyet ve 34 mağlubiyet alan Nets, Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.
- 07.03.2020
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Yorum
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