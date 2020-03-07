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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler NBA LeBron'dan şaşırtan koronavirüs resti: Seyirci gelmezse...

'ten koronavirüs resti! "Seyirci gelmezse oynamam"

LeBron James'ten koronavirüs resti! "Seyirci gelmezse oynamam"

'ın yıldız basketbolcusu , koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanması durumunda oynamayacağını söyleyerek, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen yıldız oyuncu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması halinde maça çıkmayacağını söyledi.

Ünlü basketbolcu basına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "NBA yönetiminin, koronavirüsün yayılması ihtimali üzerine maçların taraftarsız oynanması konusunda takımlara hazırlık yapması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Taraftarsız maça çıkmak? Cevabım basit, hayır" yanıtını verdi.

"OYNAMA İHTİMALİM YOK"

Basketbolun taraftarsız anlamı olmayacağını vurgulayan LeBron James, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ABD genelinde bugüne kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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  1. 07.03.2020
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