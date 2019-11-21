Furkan'lı Philadelphia galip Cedi'li Cleveland mağlup
NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, New York Knicks'e karşı galip gelirken, milli basketbolcu Cedi Osman'lı Cleveland ise Miami Heat'da karşı mağlup oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı New York Knicks'i 109-104 mağlup ederek bu sezonki 9. galibiyetini aldı. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 1 asist ile oynarken, Joel Embiid 23 sayı, 12 ribaund ve Ben Simmons 18 sayı, 13 asistle double double yaptı. Bu sezon 11. mağlubiyetini alan New York'ta ise Marcus Morris 22 sayı, 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
CEDİ'Lİ CLEVELAND, MİAMİ DEPLASMANINDA KAYIP
Miami Heat, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 124-100 yendi ve bu sezonki 10. galibiyeti elde etti. Miami'de Duncan Robinson 29 sayıyla, Tyler Herro da 22 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 10. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 22 dakika sürede 3 sayı, 1'er de asit ve ribaund üretti. Cleveland'da ayrıca Kevin Love 25 sayı, 13 ribaund ile oynayarak double double yaptı.
NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:
Washington Wizards: 138 - San Antonio Spurs: 132
Philadelphia 76ers: 109 - New York Knicks: 104
Brooklyn Nets: 101 - Charlotte Hornets: 91
Miami Heat: 124 - Cleveland Cavaliers: 100
Dallas Mavericks: 142 - Golden State Warriors: 94
Atlanta Hawks: 127 - Milwaukee Bucks: 135
Toronto Raptors: 113 - Orlando Magic: 97
Chicago Bulls: 109 - Detroit Pistons: 89
Minnesota Timberwolves: 95 - Utah Jazz: 103
Denver Nuggets: 105 - Houston Rockets: 95
Los Angeles Clippers: 107 - Boston Celtics: 104
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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