Furkan'lı Philadelphia galip Cedi'li Cleveland mağlup - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Furkan'lı Philadelphia galip Cedi'li Cleveland mağlup

Furkan'lı Philadelphia galip Cedi'li Cleveland mağlup

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu 'lı Philadelphia, 'e karşı galip gelirken, milli basketbolcu 'lı Cleveland ise 'da karşı mağlup oldu.

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında karşılaştığı 'i 109-104 mağlup ederken, Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu 2 sayı, 1 asist ile mücadele etti. 'lı ise deplasmanda Miami'ye 124-100 yenildi. Cedi maçı 3 sayı, 1 asist ve 1 ribaund ile tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı New York Knicks'i 109-104 mağlup ederek bu sezonki 9. galibiyetini aldı. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 1 asist ile oynarken, Joel Embiid 23 sayı, 12 ribaund ve Ben Simmons 18 sayı, 13 asistle double double yaptı. Bu sezon 11. mağlubiyetini alan New York'ta ise Marcus Morris 22 sayı, 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

CEDİ'Lİ CLEVELAND, MİAMİ DEPLASMANINDA KAYIP
, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 124-100 yendi ve bu sezonki 10. galibiyeti elde etti. Miami'de Duncan Robinson 29 sayıyla, Tyler Herro da 22 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 10. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 22 dakika sürede 3 sayı, 1'er de asit ve ribaund üretti. Cleveland'da ayrıca 25 sayı, 13 ribaund ile oynayarak double double yaptı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

: 138 - : 132
Philadelphia 76ers: 109 - New York Knicks: 104
: 101 - : 91
Miami Heat: 124 - Cleveland Cavaliers: 100
: 142 - Golden State Warriors: 94
: 127 - : 135
: 113 - : 97
: 109 - : 89
Minnesota Timberwolves: 95 - Utah Jazz: 103
Denver Nuggets: 105 - Houston Rockets: 95
: 107 - Boston Celtics: 104
  1. 21.11.2019
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