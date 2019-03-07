Cedi Osman'lı Cleveland Brooklyn deplasmanında kayıp
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 113-107 mağlup oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşılaştığı Denver Nugguts'a 115-99'luk skorla mağlup oldu. Ligde 35. yenilgisini alan Lakers'ta LeBron James'in 31 sayı, 7 ribaundluk performansı yetmedi. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Denver'da ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murry 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
Brooklyn, Cedi'li Cleveland'ı mağlup etti
Brooklyn Nets, Barclays Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D'Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. Takımda ayrıca Kevin Love 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
Charlotte Hornets: 84 - Miami Heat: 91
Detroit Pistons: 131 - Minnesota Timberwolves: 114
Washington Wizards: 132 - Dallas Mavericks: 123
Atlanta Hawks: 104 - San Antonio Spurs: 111
Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107
Chicago Bulls: 108 - Philadelphia 76ers: 107
New Orleans Pelicans: 104 - Utah Jazz: 114
Phoenix Suns: 107 - New York Knicks: 96
Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 111
Los Angeles Lakers: 99 - Denver Nuggets: 115
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 11:02
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Cedi Osman'lı Cleveland Brooklyn deplasmanında kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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