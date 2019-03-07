Cedi Osman'lı Cleveland Brooklyn deplasmanında kayıp
07 Mart 2019, Perşembe
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'lı Cleveland Brooklyn deplasmanında kayıp

Cedi Osman'lı Cleveland Brooklyn deplasmanında kayıp

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'e 113-107 mağlup oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. , 'da karşılaştığı Denver Nugguts'a 115-99'luk skorla mağlup oldu. Ligde 35. yenilgisini alan Lakers'ta LeBron James'in 31 sayı, 7 ribaundluk performansı yetmedi. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Denver'da ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murry 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Brooklyn, Cedi'li Cleveland'ı mağlup etti
, 'da mücadele ettiği 'ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D'Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. Takımda ayrıca 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

: 84 - : 91
: 131 - : 114
: 132 - : 123
: 104 - : 111
Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107
: 108 - Philadelphia 76ers: 107
: 104 - : 114
Phoenix Suns: 107 - : 96
Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 111
Los Angeles Lakers: 99 - Denver Nuggets: 115

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 11:02
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