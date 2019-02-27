Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet

Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet

Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet

'de 'ı 121-112 yenen , galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

Amerikan 'nde () , 'ı 121-112 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, 121-112 ev sahibi Nuggets kazandı.

Art arda 5. galibiyetini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Thunder'da 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 ribaunt, 22 sayı, 14 ribaunt, 9 asist ve Jerami Grant 21 sayı, 5 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Knicks-Orlando Magic: 108-103

Toronto Raptors-Boston Celtics: 118-95

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 121-112

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 11:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN