Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet
NBA'de Oklahoma City Thunder'ı 121-112 yenen Denver Nuggets, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı 121-112 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, 121-112 ev sahibi Nuggets kazandı.
Art arda 5. galibiyetini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Thunder'da Paul George 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 ribaunt, Russell Westbrook 22 sayı, 14 ribaunt, 9 asist ve Jerami Grant 21 sayı, 5 ribaunt üretti.
SONUÇLAR
New York Knicks-Orlando Magic: 108-103
Toronto Raptors-Boston Celtics: 118-95
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 121-112
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 11:24
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Eyvah Yusuf da gitti
Toplam 2
Yorum
baksoy BATUHAN ' la bu iş yürümez ?
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Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
baksoy İranlı defans oyuncusu takımımızı ateşe atmaya devam ediyor ? Üst üste iki maç kontrollü giriş yerine penaltı yaptırıyor ? Yerine biri lazım
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Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Toplam 1
Yorum
maho Sivas spor en az 5 gol yer antalya maçını seyrettim Sivas ta hiç iş kalmamış
Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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