NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers karşısında sahada kaldığı 32 dakikada 27 sayı atıp 7 ribaund aldı ve 3 asist yaptı.
26 Şubat 2019 Salı 09:33
Güncelleme: 26.02.2019 09:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
NBA'de Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers ile karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman'ın muhteşem performansı takımının yenilmesine engel olamadı.
Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers'e 123-110 yenildi. Cedi Osman ise kariyer rekorunu zorladı. Milli yıldız, 32 dakika 27 sayı 7 ribaund 3 asist 1 top çalma 1 top kaybı 10/16 şut isabeti 3/5 üçlük isabeti 4/4 serbest atış isabeti ile oynadı.