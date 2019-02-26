NBA'de Cedi'nin gecesi - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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NBA'de Cedi'nin gecesi

NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers karşısında sahada kaldığı 32 dakikada 27 sayı atıp 7 ribaund aldı ve 3 asist yaptı.
26 Şubat 2019 Salı 09:33 Güncelleme: 26.02.2019 09:40
NBA'de Cedi'nin gecesi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers ile karşı karşıya geldi.

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NBA'de Cedi'nin gecesi

NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman'ın muhteşem performansı takımının yenilmesine engel olamadı.

NBA'de Cedi'nin gecesi

Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers'e 123-110 yenildi. Cedi Osman ise kariyer rekorunu zorladı. Milli yıldız, 32 dakika 27 sayı 7 ribaund 3 asist 1 top çalma 1 top kaybı 10/16 şut isabeti 3/5 üçlük isabeti 4/4 serbest atış isabeti ile oynadı.

NBA'de Cedi'nin gecesi
NBA'de Cedi'nin gecesi
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