İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

Bu doğrultuda 2014-15 sezonunda 63,065,00 olan maaş tavanı, 2015-16 sezonu için 70,000,000, 2016-17 sezonu için 94,143,000, 2017-18 sezonu için 99,093,00 ve son olarak 2018-19 sezonu için 101,869,000 dolara kadar yükseldi.