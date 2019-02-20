GALERİ
İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu
Finans ve iş dergisi Forbes, NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusunu açıkladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 14:07 Güncelleme: 20.02.2019 14:07
GALERİ DEVAM EDİYOR
NBA'de oyuncuların alabilecekleri maksimum ücretin maaş tavanına oranlanarak hesap edilmesi sebebiyle yayın gelirleri ve maaş tavanında meydana gelen artışın ardından NBA'de birçok oyuncu yıllık 30 milyon doları aşan ücretler alabilecek konuma geldi.
Nitekim 2018-19 sezonu için 30 milyon dolar ve üzerinde kazanan 11 oyuncu bulunuyor.
DİĞER GALERİLER