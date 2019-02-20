İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

Finans ve iş dergisi Forbes, NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusunu açıkladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 14:07 Güncelleme: 20.02.2019 14:07
İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

Gelir kalemleri maaş/bonuslar ve yatırım olmak üzere iki kaleme ayrılarak verildi.

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İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

NBA'de 2014 yılında imzalanan 9 yıl / 24 milyar dolarlık yayın anlaşması sonrası maaş tavanında gerçekleşen artış oyuncuların maaşlarında da ciddi bir artışı beraberinde getirdi.

İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

Bu doğrultuda 2014-15 sezonunda 63,065,00 olan maaş tavanı, 2015-16 sezonu için 70,000,000, 2016-17 sezonu için 94,143,000, 2017-18 sezonu için 99,093,00 ve son olarak 2018-19 sezonu için 101,869,000 dolara kadar yükseldi.

İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

NBA'de oyuncuların alabilecekleri maksimum ücretin maaş tavanına oranlanarak hesap edilmesi sebebiyle yayın gelirleri ve maaş tavanında meydana gelen artışın ardından NBA'de birçok oyuncu yıllık 30 milyon doları aşan ücretler alabilecek konuma geldi.

Nitekim 2018-19 sezonu için 30 milyon dolar ve üzerinde kazanan 11 oyuncu bulunuyor.

İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu

Önümüzdeki sezon 118 milyon doları aşması beklenen maaş tavanı neticesinde bu ücretlerin yukarı yönde ivmelenmesi sürecek.

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