NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.
16 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
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2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı.
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Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.
Cedi Osman karşılaşma öncesi Türk bayrağı ile böyle poz verdi.
Cedi Osman maça, kendisine özel Türk ve Makedon bayrakları ile tasarlanan ve üzerinde sloganı 'The First Cedi' yazan ayakkabılar ile çıktı.