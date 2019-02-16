NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.

NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

Cedi Osman karşılaşma öncesi Türk bayrağı ile böyle poz verdi.

NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

Cedi Osman maça, kendisine özel Türk ve Makedon bayrakları ile tasarlanan ve üzerinde sloganı 'The First Cedi' yazan ayakkabılar ile çıktı.

NBA All-Star 2019 başladı! İşte geceden kareler

Maçtan kareler...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN