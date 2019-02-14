Maçı bırakan rakibe başkandan skandal bir hareket!
Panathinaikos'a konuk olan Olympiacos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandal imza attı.
14 Şubat 2019 Perşembe 08:41
Güncelleme: 14.02.2019 08:43
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Panathinaikos'un olaylarıyla ünlü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yine rahat durmayarak dikkat çeken bir harekete imza attı.
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Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmadı.
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos Basketbol Takımı, başkent Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı aldı.
Olympiakos Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, hakem kararlarından yakınarak, "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise rakip takımın aldığı bu kararı eleştirerek "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar." dedi.