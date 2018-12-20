Houston Rockets'tan 3 sayı rekoru
20 Aralık 2018, Perşembe
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'tan 3 sayı rekoru

Houston Rockets'tan 3 sayı rekoru

'de konuk ettiği 'ı 136-118 yenen , 26 üç sayı isabeti bularak rekor kırdı. 'ın 13 sayıyla oynadığı mücadelede , deplasmanda 'a 110-99 mağlup oldu.

Amerikan 'nde () konuk ettiği 'ı 136-118 yenen , bir maçta en fazla üç sayı atan takım olarak tarihe geçti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Washington Wizards karşısında bu sezon 16. galibiyetini elde eden Rockets, 26 üç sayı isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Bu alanda daha önceki rekor 25 üçlükle 'a aitti.

James Harden'ın 35 sayıyla en skorer isim olduğu maçta, Clint Capela 20 sayı, 12 ribaunt, P.J. Tucker 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Wizards'ta ise Bradley Beal 28 sayıyla maçı tamamladı.

CEDİ'NİN 13 SAYISI CAVALİERS'A YETMEDİ

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda 'a 110-99 mağlup oldu.

Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadığı mücadelede Jordan Clarkson 20 sayı üretti.

Kemba Walker'ın 30 sayılık performans sergilediği ev sahibi ekipte, Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaunt, Marvin Williams 18 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Philadelphia 76ers'ın sahasında 'i 131-109 yendiği mücadelede ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz 9 sayıyla oynadı. Ben Simmons 13 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double", Joel Embiid 24 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Knicks'te Tim Hardaway 27, Kevin Knox 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 110-99

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 90-129

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 131-109

Boston Celtics-Phoenix Suns: 103-111

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 99-96

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 93-96

Houston Rockets-Washington Wizards: 136-118

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 123-115

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-129

Utah Jazz-Golden State Warriors: 108-103

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 99-92

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 113-132

  1. 20.12.2018 10:42
  2. Güncelleme: 20.12.2018 10:54
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