New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde – Fotomaç – 22 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    konferans yarı finalinde

    New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde

    Amerikan (NBA) play-off'ları ilk turu 4. maçında , sahasında Portland 'ı 131-123 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve konferans yarı finaline yükseldi.

    NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Pelicans, ve ikilisinin 88 sayı kaydettiği maçta 'ı 131-123 mağlup ederek play-off ilk turu serisini 4-0 kazandı ve 'nda yarı finale çıktı.

    Pelicans'ta Anthony Davis 47 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 41 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Davis, 47 sayıyla Pelicans'ın play-off'lardaki kulüp sayı rekorunu da kırdı.

    Trail Blazers'ta CJ McCollum'un 38, Al-Farouq Aminu'nun 27, Damian Lillard'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    , Batı Konferansı yarı finalinde, Golden State Warriors-San Antonio Spurs (3-0) serisinin galibiyle karşılaşacak.

    PHİLADELPHİA DEPLASMANDA KAZANDI
    Doğu Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda 'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

    Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons, 17 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Simmons, bir play-off maçında "triple-double" yapan 5. çaylak oyuncu oldu. Joel Embiid'in 14 sayı, 12 asistlik performans sergilediği 76ers'ta JJ Redick 24 sayıyla mücadele etti.

    Konuk takımda milli basketbolcu , 23 dakika süre aldığı mücadelede 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma giymedi.

    Heat'te 25, Goran Dragic 20, James Johnson 15 sayı üretti.

    NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Miami Heat-Philadelphia 76ers: 102-106 (1-3)

    New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 131-123 (4-0)

    Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-105 (1-2)

    Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 115-102 (2-1)

    1. 22.4.2018 10:47
    2. Güncelleme: 22.4.2018 10:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN