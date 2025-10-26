CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Motor Sporları Lando Norris Meksika’da zaferle şampiyona liderliğine yükseldi!

2025 Meksika Grand Prix’sinde McLaren pilotu Lando Norris baştan sona üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Ferrari’den Charles Leclerc ikinci, Red Bull’dan Max Verstappen ise üçüncü sırada podyumu tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 00:54 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 01:33
Mexico City'de heyecan dolu bir yarışa sahne olan 2025 Meksika Grand Prix'sini Lando Norris kazandı. Pole pozisyonundan start alan Norris, güçlü temposunu yarış boyunca koruyarak hem podyumun zirvesine çıktı hem de şampiyona liderliğini ele geçirdi.

YARIŞIN BAŞLANGICI

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle başlayan yarışta ilk dörtlü — Norris, Leclerc, Hamilton ve Russell — yumuşak lastiklerle start aldı. Max Verstappen ise orta hamuru tercih etti. İlk virajda Ferrari pilotu Leclerc kısa süreliğine liderliği alsa da, pist dışına taşmasının ardından yerini Norris'e geri verdi. Aston Martin'den Lance Stroll'ün spin atmasıyla yarışın ilk dakikalarında kaos yaşandı.

HAMILTON'A 10 SANİYE CEZA

Altıncı turda Hamilton ve Verstappen arasında yaşanan tekerlek tekerleğe mücadeleye Russell da dahil oldu. Hamilton kısa süreli avantaj elde etse de, pist dışına çıkarak yer kazandığı için 10 saniye zaman cezası aldı. Ceza sonrası pite giren İngiliz pilot, yarışa 14. sırada döndü.

BEARMAN PARLADI

Genç Haas pilotu Oliver Bearman, orta bölümdeki kaotik anlardan yararlanarak dördüncü sıraya kadar yükseldi. Norris liderliğini korurken Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Red Bull'dan Verstappen ise üçüncü sıradaydı.

SONDAN ÖNCEKİ TUR SANAL GÜVENLİK ARACI

Yarışın son turlarında pozisyonlar netleşti. Mercedes, genç pilot Kimi Antonelli'yi George Russell'ın önüne geçirerek Piastri'yi yakalamaya yönlendirdi. Ancak bitime iki tur kala Carlos Sainz'ın mekanik arıza nedeniyle yarış dışı kalması sanal güvenlik aracını devreye soktu.

DAMALI BAYRAĞI İLK GEÇEN İSİM NORRIS

Sanal güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladı ve Lando Norris hatasız bir şekilde damalı bayrağı geçti. Ferrari pilotu Leclerc, son ana kadar Verstappen'le süren mücadeleyi kazanarak ikinci olurken Red Bull pilotu podyumun son basamağını aldı.

Sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'si, 9 Kasım Pazar günü koşulacak.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 357

1. Oscar Piastri (Avustralya): 356

3. Max Verstappen (Hollanda): 321

4. George Russell (Büyük Britanya): 258

5. Charles Leclerc (Monako): 210

TAKIMLAR

1. McLaren: 713

2. Ferrari: 356

2. Mercedes: 355

4. Red Bull Racing: 346

5. Williams: 111

