Ziraat Türkiye Kupası
Hedef GP şampiyonluğu

Hedef GP şampiyonluğu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyon oldu. Milli sporcu, MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak. Kasım'da İspanya'da MotoGP hazırlıklarına başlayacak olan Toprak, WSBK'deki başarısını MotoGP'de tekrarlayarak şampiyonluk hedefliyor.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Hedef GP şampiyonluğu
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyon oldu. Milli sporcu, MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak. Kasım'da İspanya'da MotoGP hazırlıklarına başlayacak olan Toprak, WSBK'deki başarısını MotoGP'de tekrarlayarak şampiyonluk hedefliyor.
SON DAKİKA
