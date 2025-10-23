Hedef GP şampiyonluğu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyon oldu. Milli sporcu, MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak. Kasım'da İspanya'da MotoGP hazırlıklarına başlayacak olan Toprak, WSBK'deki başarısını MotoGP'de tekrarlayarak şampiyonluk hedefliyor.
