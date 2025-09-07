CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da bir ilki başardı!

Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da bir ilki başardı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Fransa etabındaki ikinci ana yarışında da damalı bayrağı ilk sırada geçti. Razgatlıoğlu, Magny-Cours'ta 11’inci zaferine ulaşarak 3 ayrı pistte çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 18:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da bir ilki başardı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 9'uncu durağı olan Fransa etabının ikinci günü sona erdi. Fransa'da Superpole ve ikinci gün ana yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 469 puanla genel klasmandaki liderliğini de korudu. Fransa yarışında ikinci sırayı Nicolo Bulega alırken, Alex Lowes ise 3'üncü sıranın sahibi oldu. Milli sporcu, en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile puan farkını 39'ya çıkardı. Toprak bu sonuçla birlikte bu sezon üst üste 12'inci kez damalı bayrağı ilk kez gören isim oldu.

Öte yandan Fransa'daki ikinci ana yarışta bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı. Sofuoğlu, mücadeleyi 17'nci sırada tamamladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN BİR İLK

Magny-Cours'ta 11'inci zaferini elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Most (10), Donnington Park (12) ve Magny-Cours (11) olmak üzere 3 pistte de çift haneli galibiyet sayısına ulaşan ilk pilot oldu.

Filenin Sultanları Dünya 2.'si
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
DİĞER
Beşiktaş’ta transfer iptal! Kartal’ın geri adım atma sebebi belli oldu
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama!
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! 18:35
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 18:30
Toprak Fransa'da bir ilki başardı! Toprak Fransa'da bir ilki başardı! 18:11
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 17:37
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 16:49
Türkiye-İspanya maçı bilgileri! Türkiye-İspanya maçı bilgileri! 16:45
Daha Eski
G.Saray'ın maç tarihi değişti! G.Saray'ın maç tarihi değişti! 16:42
Can Öncü Fransa'da ikinci! Can Öncü Fransa'da ikinci! 16:37
Ponitka: Türkiye maçı müthiş geçecek! Ponitka: Türkiye maçı müthiş geçecek! 16:26
Katalonya GP'sinde zafer Alex Marquez'in! Katalonya GP'sinde zafer Alex Marquez'in! 16:23
Süper Lig ekibinde ayrılık! Süper Lig ekibinde ayrılık! 15:36
İspanyol basınından Alperen'e övgü! İspanyol basınından Alperen'e övgü! 15:29