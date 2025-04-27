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Haberler Motor Sporları Ayhancan Güven, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk oldu

Ayhancan Güven, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 17:34
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Ayhancan Güven, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk oldu

Oschersleben kentinde, sezonun ilk hafta sonunun 2. yarışında Manthey EMA takımı adına mücadele eden Ayhancan, "pitstop" stratejisiyle elde ettiği avantajı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Yarışı Jules Gounon ikinci sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Thomas Preining ise podyumun son basamağında yer aldı.

Şampiyona genel klasmanında ilk yarışın galibi Jordan Pepper 37 puanla liderliğini korurken, Ayhancan Güven, Lucas Auer ve Jules Gounon ile 34 puanla eşit olmasına rağmen yarış galibiyeti sayesinde ikinci sırada yer alıyor.

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