Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona ikincilikle başladı!

Dünyanın en popüler ve en hızlı büyüyen motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Avustralya Philip Island Pisti'ndeki yarışla başladı.

İlk kez Avustralya'da podyum gördüğü yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk gün yarışlarını liderin 4.811 saniye gerisinde bitirerek ikinci tamamladı. Geçtiğimiz yıla göre motorunda önemli değişiklikler yapılan Razgatlıoğlu'nun motoruna alışması için zamana ihtiyacı olduğu vurgulanırken, Avustralya pistinde koşulan yarışta ilk 6 sırada Ducati adına yarışmayan tek pilot oldu.

Avustralya'daki ilk galibiyetine ulaşmak için piste çıkacak olan Razgatlıoğlu, yarın TSİ 05.00'te Superpole yarışında sahne alırken, ana yarış ise TSİ 0.8.00'de başlayacak.