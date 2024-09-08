Haberler Motor Sporları

Can Öncü Fransa'da 9. sırada tamamladı!

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki yarışta 9. sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Can Öncü Fransa'da 9. sırada tamamladı!

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 8. ayağındaki ikinci yarışı 9. sırada tamamladı.

Fransa'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde 8. ayak mücadelesinin ikinci yarışı gerçekleştirildi.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü, ikinci yarışta damalı bayrağı 9. sırada geçti.

Fransa'daki ikinci yarışı, Barni Spark takımından İtalyan Yari Montella birinci, vatandaşı Pata Yamaha Ten Kate ekibinden Stefano Manzi ikinci, Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı, 20-22 Eylül'de İtalya'da yapılacak.

F.Bahçe Kostic'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
DİĞER
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber! Hamile olduğunu böyle duyurdu
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin'in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar
Montella açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerden 7 madalya birden Millilerden 7 madalya birden 17:01
İzlanda hazırlıklarını tamamladı! İzlanda hazırlıklarını tamamladı! 16:44
Can Öncü Fransa'da 9. sırada tamamladı! Can Öncü Fransa'da 9. sırada tamamladı! 16:40
Vagner Love gözyaşlarını tutamadı Vagner Love gözyaşlarını tutamadı 16:38
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 16:33
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar 14:55
Daha Eski
Milliler İzmir'de İzlanda'yı konuk ediyor! Milliler İzmir'de İzlanda'yı konuk ediyor! 14:21
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 13:53
Romanya - Litvanya maçı ne zaman? Romanya - Litvanya maçı ne zaman? 13:29
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? 13:23
Karadağ - Galler maçı ne zaman? Karadağ - Galler maçı ne zaman? 13:18
F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! 13:16