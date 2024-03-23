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Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 11:13
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Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.15.915'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Sezonun ilk üç yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün 0.270 saniye arkasında İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinci, takım arkadaşının 0.359 saniye gerisinde Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) üçüncü sırayı aldı.

Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise üçüncü eleme seansına kalamadı ve 11. sırayı elde etti.

Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de koşulacak.

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