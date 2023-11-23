Haberler Motor Sporları Genç pilot Mick Schumacher’in yeni rotası belli oldu

Genç pilot Mick Schumacher’in yeni rotası belli oldu

F1 takımlarından Mercedes’in yedek pilotu olan Mick Schumacher gelecek sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine takımı adına mücadele edeceğini açıkladı. İşte detaylar…

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genç pilot Mick Schumacher’in yeni rotası belli oldu

Formula 1'de 2021 ve 2022 sezonlarında Haas takımıyla yarışmasına rağmen koltuğunu kaptıran ve bu sezonu da Mercedes takımının yedek pilotu olarak geçiren 24 yaşındaki Mick Schumacher'in yeni sezon adresi belli oldu.

7 defa F1 Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher gelecek sezon FIA tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine adına yarışacağını açıkladı.

Efsane pilotun oğlu yaptığı paylaşımda "Bu yıl, yarışma fırsatını fena halde teptim. Çocukluğumdan bu yana, sevdiğim işi yapıyorum. Alpine takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılarak kariyerime yeni bir sayfa açmaya hazırım. Diğer sürücüleri pistte yarışırken izlemek, zaman zaman zorlayıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Schumacher, Formula 1'in 2024 sezonunda, Mercedes'in yedek pilotu görevine de devam edecek. Alman sürücü, F1 kariyerinde çıktığı 43 yarışta 12 puan toplamıştı ve beklentilerin gerisinde kalmıştı.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 48. gün! Katil İsrail gece boyu saldırılarına devam etti! Rehin takası ertelendi
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
Kanarya'dan flaş karar! Kontratı uzatılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bir Verstappen klasiği!
F1 Las Vegas'ta sıralama turları yapıldı!
Merkez Bankası Kasım 2023 faiz kararı
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
23 Kasım bugün kimin maçı var?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes'in rakibi Partizan! Anadolu Efes'in rakibi Partizan! 10:15
Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı Milli Takım'ın EURO 2024 talihsizliği! Statü yaramadı 10:11
Aras Özbiliz futbolu bıraktı! Aras Özbiliz futbolu bıraktı! 09:46
Genç F1 pilotunun yeni takımı belli oldu! Genç F1 pilotunun yeni takımı belli oldu! 09:41
Melissa Vargas'tan sakatlık açıklaması! Melissa Vargas'tan sakatlık açıklaması! 09:37
F.Bahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı F.Bahçe'ye gelecek mi? İspanyollar yazdı 09:31
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal... F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal... 09:26
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! 09:14
Kartal'da büyük endişe! İdmana çıkmadı Kartal'da büyük endişe! İdmana çıkmadı 08:15
Kanarya'dan flaş karar! Kontratı uzatılıyor Kanarya'dan flaş karar! Kontratı uzatılıyor 07:49
Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu 07:28
İlk isim Cüneyt Sezgin İlk isim Cüneyt Sezgin 01:36