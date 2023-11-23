Genç pilot Mick Schumacher’in yeni rotası belli oldu

Formula 1'de 2021 ve 2022 sezonlarında Haas takımıyla yarışmasına rağmen koltuğunu kaptıran ve bu sezonu da Mercedes takımının yedek pilotu olarak geçiren 24 yaşındaki Mick Schumacher'in yeni sezon adresi belli oldu.

7 defa F1 Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher gelecek sezon FIA tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine adına yarışacağını açıkladı.

Efsane pilotun oğlu yaptığı paylaşımda "Bu yıl, yarışma fırsatını fena halde teptim. Çocukluğumdan bu yana, sevdiğim işi yapıyorum. Alpine takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılarak kariyerime yeni bir sayfa açmaya hazırım. Diğer sürücüleri pistte yarışırken izlemek, zaman zaman zorlayıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Schumacher, Formula 1'in 2024 sezonunda, Mercedes'in yedek pilotu görevine de devam edecek. Alman sürücü, F1 kariyerinde çıktığı 43 yarışta 12 puan toplamıştı ve beklentilerin gerisinde kalmıştı.