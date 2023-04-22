Haberler Motor Sporları Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da üçüncü oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da üçüncü oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası sezonun üçüncü yarışı Hollanda'da düzenlendi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 16:11
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da üçüncü oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ilk yarışında üçüncü oldu.

TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı.

Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci, Büyük Britanyalı motosikletçi Jonathan Rea ise ikinci sırada tamamladı.

Toprak, puanını 91'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Sezonun lideri Bautista ise puanını 137'ye yükseltti.

Milli sporcu, yarın bu pistteki ikinci yarışına çıkacak.

DİĞER
Merve Boluğur müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus iki ismi sildi!
Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı?
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cem Bölükbaşı Super Formula'daki 3. yarışına çıkıyor
Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor!
GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli tekvandocu hayatını kaybetti! Milli tekvandocu hayatını kaybetti! 16:29
Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyuma çıktı! Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyuma çıktı! 16:11
Majid Hosseini’nin cezası belli oldu! Majid Hosseini’nin cezası belli oldu! 16:07
Koç-Timur krizinin perde arkasını anlattı! Koç-Timur krizinin perde arkasını anlattı! 16:02
F.Bahçe'ye sürpriz kanat! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'ye sürpriz kanat! İşte bonservis bedeli 15:45
Jesus'tan Arda Güler paylaşımı! Jesus'tan Arda Güler paylaşımı! 14:59
Daha Eski
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:39
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:33
F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor F.Bahçe İstanbulspor maçına hazırlanıyor 14:32
Eczacıbaşı Dynavit ligi lider bitirdi! Eczacıbaşı Dynavit ligi lider bitirdi! 14:25
Derbi öncesi iki takımda büyük panik! Derbi öncesi iki takımda büyük panik! 14:17
Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? 14:10