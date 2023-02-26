Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! Can Öncü yarışı üçüncü sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! Can Öncü yarışı üçüncü sırada bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Avustralya etabının ikinci yarışını tamamlayamadı. Milli pilot Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağındaki ikinci yarışını üçüncü sırada bitirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 11:40
Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! Can Öncü yarışı üçüncü sırada bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk etabı Avustralya'daki ikinci yarışını tamamlayamadı.

Melbourne kentindeki 4.445 kilometrelik Phillip Adası Pistinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Razgatlıoğlu, ikinci yarışı tamamlayamadı.

Yarışın 17. turunda Kawasaki takımından Alex Lowes'un aracı, kontrolünü kaybederek devrildi ve Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletine çarptı. Kaza sonunda, iki pilot da yarış dışı kaldı.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Aruba.it ekibinden İspanyol Alvaro Bautista, kariyerinde sekizinci kez Phillip Adası Pistinden zaferle ayrıldı ve bunu başaran ilk pilot oldu. Bautista'nın takım arkadaşı İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Pata Yamaha Prometeon'dan vatandaşı Andrea Locatelli üçüncü sırada yarışı tamamladı.

İlk etabın iki yarışını da kazanan Bautista, 62 puanla pilotlar klasmanında liderliğe uzandı. İlk yarışı üçüncü sırada tamamlayan Razgatlıoğu ise 23 puanla altıncı sırada kaldı.

Kazların piste girdiği yarışta Can Öncü üçüncü oldu

2023 Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Kawasaki Puccetti takımının pilotu Can Öncü ise ikinci sıradan başladığı Avustralya'daki ikinci yarışta üçüncülük elde etti. MV Agusta Reparto Corse ekibi adına yarışa katılan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sıradan başladığı yarışta 11'inci oldu.

Piste kazların girmesi nedeniyle durdurulan ve 18 yerine 15 turda sonlandırılan yarışta, Aruba takımından İtalyan Nicolo Bulega birincilik, Ten Kate ekibinden vatandaşı Stefano Manzi ikincilik elde etti.

Bulega'nın 50 puanla pilotlar klasmanında liderliğe oturduğu organizasyonda, ilk yarışı tamamlayamayan milli pilotlardan 16 puanlı Can Öncü 8'inci, 5 puanlı Bahattin Sofuoğlu ise 16'ncı sırada yer aldı.

Sezonun ikinci etabı Endonezya Grand Prix'si 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

DİĞER
Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın bebek sevinci! Gerçek bambaşka çıktı...
Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy kahretti! Biri 'babası kılıklı oldum' dedi diğeri: "Paralel bir evrenden Pera’nın dedesi..."
Saiss için o isim devreye girdi! Büyük sürpriz
Valencia parıldıyor! İşte o istatistikleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Razgatlıoğlu Avustralya'daki ilk yarışında üçüncü oldu
Milli pilotlar piste çıkıyor
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (26 Şubat Pazar)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziya Şengül hayatını kaybetti Ziya Şengül hayatını kaybetti 13:00
Valencia parıldıyor! İşte o istatistikleri Valencia parıldıyor! İşte o istatistikleri 12:51
Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu 12:39
Kanarya'dan savunmaya takviye! Hedefte o var Kanarya'dan savunmaya takviye! Hedefte o var 12:27
Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 12:13
Wanda Nara'dan transfer itirafı! "Icardi..." Wanda Nara'dan transfer itirafı! "Icardi..." 11:55
Daha Eski
Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! 11:52
Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? 11:51
Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında! Gelecek sezon... Milan'ın gözü Aslan'ın 3 yıldızında! Gelecek sezon... 11:40
Milan - Atalanta maçı saat kaçta? Milan - Atalanta maçı saat kaçta? 11:16
Udinese - Spezia maçı saat kaçta? Udinese - Spezia maçı saat kaçta? 11:10
Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı! 11:06