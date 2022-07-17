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İngiltere Gpix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

Son dakika haberleri... Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağının ikinci yarışında da kürsünün en üstüne çıktı Donington Park Pisti'nde koşulan ikinci yarışta birinci cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve ikinci yarışını yine İngiltere'de kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 17:02 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 17:02
İngiltere Gpix'inde zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

Toprak dün Donington Park Pisti'nde birinci olarak bu yılki ilk yarışını kazanmayı başarmıştı. Yarışta Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki pilotu Büyük Britanyalı Jonathan Rea üçüncü oldu.

Öte yandan, Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ikinci yarışta 8'inci olurken, MV Agusta Reparto Corse ekibinin sürücüsü Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı.

Müsabakada Yamaha pilotu İsviçreli Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu İtalyan Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu İtalyan Nicolo Bulega üçüncü sırayı aldı.

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