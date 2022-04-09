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Son dakika spor haberleri: F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Leclerc'in!

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirildi. Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 10:58
Son dakika spor haberleri: F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Leclerc'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Leclerc, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

24 yaşındaki pilot, Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci, kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinciliği, Meksikalı Sergio Perez üçüncülüğü elde etti. 58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

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