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Son dakika spor haberi: 'sinde kazanan !

Son dakika spor haberi... 'de sezonun ilk yarışı olan 'si nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn'de damalı bayrağı ilk geçen isim ise 'in tecrübeli pilotu oldu. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:00
Son dakika spor haberi: Formula 1 Bahreyn GP'sinde kazanan Lewis Hamilton!

'de nefes kesen sezonun ilk yarışı 'sini son şampiyon kazandı. Hamilton, 5112 turla 'i geçerek Formula 1 tarihinde en fazla lider giden pilot oldu.

İlk 3 şu şekilde oluştu;

1- Lewis Hamilton
2-
3-

HAMILTON: MAX MÜTHİŞTİ

Yarış sonrası konuşan Lewis Hamilton "Uzun zaman sonra taraftar görüyoruz, bu çok iyi. Mesafeyi koruyun. Çok zor bir yarıştı. Son bölümde biraz sıkıntı yaşadık. Max Verstappen, beni çok zorladı. Bir şekilde onu arkamda tutmayı başardım. Tüm ekibe, fabrikadaki herkese minnettarım. Sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Max Verstappen de çok iyi iş çıkarıyor. Daha fazlasını yapmamız lazım. Beş sene sonra açılışta ilk yarışı kazandığımı hiç düşünmedim. İyi başlangıç yaptık. Herkesin mutlu olduğunu görmek, beni de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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