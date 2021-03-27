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F1 'sinde pole pozisyonu 'in

'nda sezonun ilk yarışı 'sinde sıralama turları gerçekleştirildi. takımının Hollandalı pilotu elde ettiği 1:28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:00
F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

'nda sezonun ilk yarışı 'sine, takımının Hollandalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

Kuzey Valiliğindeki 'nde bulunan 5,4 kilometrelik 'ndeki yarışın sıralama turlarında Verstappen, elde ettiği 1:28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.388 saniye arkasındaki 'in Büyük Britanyalı sürücüsü ikinciliği, pisti liderden 0.589 saniye yavaş turlayan 'ın takım arkadaşı Finlandiyalı ise üçüncülüğü elde etti.

57 turluk yarış, yarın TSİ 18.00'de başlayacak.



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