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Prix'sini kazanan Lewis Hamilton tarihine adını yazdırdı!

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, tarihine geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Prix'sinde birinci olan Hamilton, kariyerinin 92. yarışını kazanarak, efsane pilot 'i geride bıraktı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 18:42
Portekiz Grand Prix'sini kazanan Lewis Hamilton F1 tarihine adını yazdırdı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Sezonun 12. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 8. birinciliğine ulaştı. Kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, ile paylaştığı tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanını tek başına ele geçirdi.

Takım arkadaşı Hamilton'dan 25.5 saniye sonra bitiş çizgisini geçen 2'nci, Red Bull-Honda sürücüsü ise liderin 34.5 saniye arkasında 3. oldu. Sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si, 1 Kasım'da yapılacak.

Portekiz Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 179

3. Max Verstappen (): 162

4. Daniel Ricciardo (): 80

5. Charles Leclerc (Monaco): 75

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 435

2. Red Bull: 226

3. Racing Point: 126

4. McLaren: 124

5. Renault: 120

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