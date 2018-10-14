Ayhancan Güven'den tarihi başarı – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    'den tarihi başarı

    Ayhancan Güven'den tarihi başarı

    ve tarafından desteklenen milli sporcu , Fransa Paul Ricard Pisti'nde çifte şampiyonluk kazandı.

    Fransa'da dün koşulan ilk yarışı kazanarak 2018 Porsche GT3 Cup Benelux şampiyonu olan Güven, bugünkü yarışını da ilk sırada tamamladı.

    Benelux kupasının ardından Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluk kupasını da kazanan , 1987 yılından bu yana yapılan dünyanın en prestijli ve en çekişmeli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot oldu.

    Başkanı Serkan Yazıcı, imkan verilmesi halinde Türk gençlerinin önemli başarılar kazanabileceğini belirterek, "Gençlik ve ile Teşkilat Başkanlığımızın değerli katkılarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan, imkan verildiği takdirde gençlerimizin dünya çapında ne kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğini kanıtlamış oldu. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bu başarıların otomobil sporlarında bir milat olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 14.10.2018 23:37
    2. Güncelleme: 14.10.2018 23:38
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