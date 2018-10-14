Ayhancan Güven'den tarihi başarı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Spor Toto tarafından desteklenen milli sporcu Ayhancan Güven, Fransa Paul Ricard Pisti'nde çifte şampiyonluk kazandı.
Fransa'da dün koşulan ilk yarışı kazanarak 2018 Porsche GT3 Cup Benelux şampiyonu olan Güven, bugünkü Porsche Carrera Cup Fransa yarışını da ilk sırada tamamladı.
Benelux kupasının ardından Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluk kupasını da kazanan Ayhancan Güven, 1987 yılından bu yana yapılan dünyanın en prestijli ve en çekişmeli tek marka kupalarından birisi olarak kabul edilen Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, imkan verilmesi halinde Türk gençlerinin önemli başarılar kazanabileceğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın değerli katkılarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan, imkan verildiği takdirde gençlerimizin dünya çapında ne kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğini kanıtlamış oldu. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bu başarıların otomobil sporlarında bir milat olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 14.10.2018 23:37
- Güncelleme: 14.10.2018 23:38
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Sadık Çiftpınar: "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu HAKEMLERIMIZIN ART NIYETLI DEGIL cümlesinde,,,, Hakemlerimiz denmesinin daha dogru olacagi kanaatindeyim.
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Yatırım gençlere
Toplam 2
Yorum
ozgur aynen gencklere yatırım ve alt yapıya önem verin galaltasasrayy
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Sadık Çiftpınar: "Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum"
Toplam 2
Yorum
vinyadur kaç paraya konuşuyorsun sadık , söyle bizde parası neyse verelim birazda doğrulardan konuş
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