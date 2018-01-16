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    16 Ocak 2018, Salı
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    'nin 9. etabı iptal edildi

    <a href="/index/dakar-rallisi?id=e7a50156-b93a-400d-bb16-f4120243f4aa" class="" rel="tag">Dakar Rallisi</a>'nin 9. etabı iptal edildi

    2018 'nin 9. etabı, 'daki yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nın Tupiza ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 242 kilometrelik parkurda düzenlenmesi planlanan etabın, Tupiza şehrindeki yoğun yağış sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, rallinin Salta kentinden başlayacak 10. etapla devam edeceği belirtildi. , 14 etap sonunda 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba şehrinde son bulacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:44
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