Dakar Rallisi'nin 9. etabı iptal edildi
2018 Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Bolivya'daki yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bolivya'nın Tupiza ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 242 kilometrelik parkurda düzenlenmesi planlanan etabın, Tupiza şehrindeki yoğun yağış sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, rallinin Salta kentinden başlayacak 10. etapla devam edeceği belirtildi. Dakar Rallisi, 14 etap sonunda 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba şehrinde son bulacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:44
-
Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
-
Sol beki Taffarel getiriyor!
Toplam 1
Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
-
3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 1
Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
Dakar Rallisi'nin 9. etabı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.