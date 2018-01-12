2017’nin en beğenilen sporcusu Sofuoğlu
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından verilen ‘Spor Ödülleri’nde’ ‘Yılın En Beğenilen Sporcusu’ ödülünün sahibi oldu.
Türk motosikletinin öncü ismi Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 'Yılın En Beğenilen Sporcusu' seçildi. 2017'de Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Sofuoğlu, birçok şanssızlık yaşamasına karşın dünya ikincisi olmayı başarmıştı. Ödülü almaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan başarılı sporcu, gençlere teşekkür etti.
Sofuoğlu: "Gençlere ilham verebildiğim için çok mutluyum"
Gençlerden bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten başarılı sporcu, "Gençlerin seçimiyle 2017'nin en beğenilen sporcusu ödülünü almak çok güzel. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz sporcular yılmadan, pek çok zorluğun üstesinden gelerek ve çok çalışarak başarıya ulaşıyoruz. Bu emeğin gençlerin gözünde değer görmesi ve bundan ilham almaları bizim için çok önemli. Ben profesyonel yarış kariyerimi sonlandırırken gençlere yol açıp onlara destek olabildiğim ve ilham verebildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
Sofuoğlu, 2017'de çıktığı Portekiz, Rimini, Büyük Britanya, İtalya ve Hollanda yarışlarında zafere ulaşmıştı.
2018'de altıncı şampiyonluk için mücadele edecek olan başarılı sporcu, Supersport kariyerinde 123 yarışa çıktı. Bu yarışlarda 43 birinciliği bulunan milli pilot, 84 kez de podyumda yer aldı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:35
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Herkes Tudor'un arkasından salladı!
Toplam 5
Yorum
gs adamlık gs lılık öyle lafla olmuyor,okan buruk gibi özür dilemek zorunda kalınıyor .o zaman gs yi 14 hafta afedersiniz hayvanmı çalıştırdı.
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Lionel Carole açıkladı! Dönecek mi?
Toplam 1
Yorum
N0_Name Sol bek alınsa da gelsin bence. Sevilla'da forma giyemiyorsa burda rekabeti arttırır. Lato'dan iyi oyuncudur. En azında hücum yönü iyidir.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 3
Yorum
bwwr yaaw türk oyuncular yurtdisinda uyum saglayamiyor. ispanya ligi bunlara 2 gömlek üstün.
2017’nin en beğenilen sporcusu Sofuoğlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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