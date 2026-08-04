İzmir’e milli gurur

A Milli Takımımız'ın 12 Kasım'da Belçika'yla iç sahada yapacağı maç Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın saat 20.00'de başlayacağı açıklandı. Kırmızı-beyazlıların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçı olan deplasmandaki Fransa karşılaşması ise 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Türkiye-Belçika maçı ile birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, ay-yıldızlıları 3. kez ağırlayacak. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.