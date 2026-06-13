Bakan Osman Aşkın Bak: İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Grubu lider olarak bitirmenin sonraki turlar için önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, "Dünya Kupası'nda ilk maçımızı oynamamıza az bir zaman kaldı. Buranın saatiyle akşam 09.00'da Türkiye saatiyle sabah 07.00'de milli takımımız Avustralya'yla ilk maçına çıkacak. grupta iddialıyız, takımımız genç, iyi bir jenerasyon, güzel işler yaptılar. Milletimiz de 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nı heyecanla bekliyor. Meydanlarda sahneler kuruldu. İnşallah yarın sabah 07.00'de başlayacak maçı ekranlardan onlar da izleyecek. İnanıyoruz ki güzel işler yapacaklar, bu takıma güveniyoruz. Buraya gelirken de güzel işler yaptılar. Avrupa Şampiyonası'nda, burada güzel işler yapacaklarının işaretlerini verdiler. Beklentimiz yüksek. Başarılı olacaklarını biliyoruz; genç, dinamik bir takım. Önemli oyunculara sahibiz; Arda Güler gibi Kenan Yıldız gibi Hakan Çalhanoğlu gibi Barış Alper Yılmaz gibi Orkun Kökçü gibi. Ben inanıyorum ki yarın galibiyetle başlayıp yolumuza devam edeceğiz. Galibiyetle başlamak önemli. Amerika bugün Paraguay'ı 4-1 yendi. San Francisco'ya gidip Paraguay ile oynayacağız. Ardından Los Angeles'da Amerika ile oynayacağız. Gruptan lider çıkmak, bir sonraki turlarda eşleşeceğimiz takımlar açısından önemli. Millet olarak heyecanlıyız, coşkuluyuz. Sokaklarda gördüğümüz vatandaşlarımız bizi görünce mutlu oluyorlar. Bütün süreçte takımımızı takip ettik, bütün maçlara gittik. Her adımda her başarıda yanlarındaydık. İyi işler yapacaklarına, başaracaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEF BURADAN KUPAYI KAZANIP GELMEK'

Takımda çok güzel bir hava olduğunu belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Antrenmanı takip ettik. Antrenmandaki hava da çok güzel. Takımın havası çok güzel. Teknik direktör Montella oyuncularla iyi bir iletişim kuruyor. onlara göre vermese de onu açıklayabiliyor, konuşabiliyor. Ben inanıyorum ki başarının sırlarından birisi de bu. İlk 11'de olsun, olmasın takımdaki herkes sonucu değiştirebilecek kapasiteye sahip. Birbirleriyle çok iyi diyalogları var. Hem tecrübeli hem de genç oyuncular var. Arda, Kenan yükselen yıldızlar. Önemli kulüplerde oynuyorlar. Barış Alper'in, Orkun'un çıkışı var. Uğurcan çok iyi bir sezon geçirdi. Ben bu yoldan devam ederek finallere kadar yürüyeceğimizi düşünüyorum. Hedef buradan kupayı kazanıp gelmek ama önümüzde çok önemli maçlar var. Yarın Avustralya ile başlayıp, adım adım gitmek gerekiyor. Biz millet olarak gittiğimiz yeri heyecanlandırıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda gördünüz en çok seyirci heyecanını sağlayan bizim milli takımımızdı. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız türbinlerde millî takımımızı destekleyecek. Kanada'nın çeşitli eyaletlerinden, şehirlerinden gelen insanlar var. Almanya'dan, İsviçre'den buraya maç izlemeye gelen vatandaşlarımız var. Sokakta karşılaştık, onlarda heyecanla bu maçı bekliyorlar. Baya nüfus da var burada. Gençlerimiz üniversite okumak için de geliyor. Büyükelçiliğimiz, başkonsolosluğumuzla beraber yarın da maçta olacağız. Cumhurbaşkanımız onlara selamlarını söyledi. Sporun içinden geldiği için maçları yakinen takip ediyor. Güzel bir galibiyet elde edip yolumuza devam etmek istiyoruz. Buradan vatandaşlarımıza destekleri, duaları için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur diyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz. Bizim çocuklarımıza inanıyoruz. Çılgın Türkler olarak gittiğimiz her yerde heyecan, coşku, güzel işler yapan bir milletiz. Atmosfer önemli. Dünya Kupası önemli bir organizasyon. İlk kez 48 takımla yapılacak, çok takım katıldı vs ama yeni bir süreç. İnşallah hep beraber sevineceğiz, milli takımımızı destekleyeceğiz" diye konuştu.