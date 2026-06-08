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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 18:55
Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

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