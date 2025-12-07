Gidersek fikstür belli

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde katılacağı final turnuvasında, organizasyonun ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte bulunacağı D Grubu'nun fikstürü belirlendi. Müsabakalarını oynayacağını stadyumlar ve maçların başlama saatleri şöyle:

12 Haziran 2026

ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00)

Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00)

BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00)

Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)

UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00)

San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00)

Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00)

San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)