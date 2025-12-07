CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımı Gidersek fikstür belli

Gidersek fikstür belli

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde katılacağı final turnuvasında, organizasyonun ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte bulunacağı D Grubu'nun fikstürü belirlendi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Gidersek fikstür belli

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki rakiplerini elemesi halinde katılacağı final turnuvasında, organizasyonun ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte bulunacağı D Grubu'nun fikstürü belirlendi. Müsabakalarını oynayacağını stadyumlar ve maçların başlama saatleri şöyle:

12 Haziran 2026

ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00)

Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00)

BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00)

Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)

UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00)

San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00)

Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00)

San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! 00:07
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:07