CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Yüzümüz güldü

Yüzümüz güldü

Bulgaristan’ı deviren ve Dünya Kupası için play off oynamaya hak kazanan A Milli Takımımız, tüm Türkiye’nin göz bebeği oldu. Oynanan oyun, birliktelik ve alınan sonuçlar yüzümüzü güldürdü

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yüzümüz güldü

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla deviren A Milli Takımımız, aldığı galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu performansla da ayakta alkışlandı. 5'inci maçlar sonunda 12 puanı hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, play-off biletini de cebine koydu. Oynanan oyun, takımdaki birliktelik, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürürken, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma ihtimalimiz bu kadar yüksek.

Milliler, oynadığı 5 karşılaşmada istatistikleri de alt üst etti. Oynadığı 5 maçta 3 gol ortalaması yakalayan Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, maç başına 2.8 büyük şansla oynuyor. Maç başına 12.8 isabetli şut atan Bizim Çocuklar, %57.2'lik oranla da topa hükmeden taraf. Maç başına 439 isabetli pas yapan milliler, birçok istatistikte de rakiplerine üstünlük kurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığındaki jenerasyon, gelecek için bize umut aşılıyor.

G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 23:40
ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! 23:27
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:08
Daha Eski
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 23:03
Sırbistan geri düştüğü maçta galip! Sırbistan geri düştüğü maçta galip! 22:19
Arnavutluk yenilse de play-off'ta! Arnavutluk yenilse de play-off'ta! 22:14
Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı 22:02
Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı 22:01
F.Bahçe deplasmanda galip! F.Bahçe deplasmanda galip! 21:53