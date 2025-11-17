Yüzümüz güldü

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla deviren A Milli Takımımız, aldığı galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu performansla da ayakta alkışlandı. 5'inci maçlar sonunda 12 puanı hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, play-off biletini de cebine koydu. Oynanan oyun, takımdaki birliktelik, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürürken, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma ihtimalimiz bu kadar yüksek.

Milliler, oynadığı 5 karşılaşmada istatistikleri de alt üst etti. Oynadığı 5 maçta 3 gol ortalaması yakalayan Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, maç başına 2.8 büyük şansla oynuyor. Maç başına 12.8 isabetli şut atan Bizim Çocuklar, %57.2'lik oranla da topa hükmeden taraf. Maç başına 439 isabetli pas yapan milliler, birçok istatistikte de rakiplerine üstünlük kurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığındaki jenerasyon, gelecek için bize umut aşılıyor.