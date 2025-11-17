CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na nasıl gideriz?

Dünya Kupası'na nasıl gideriz?

Milliler, İspanya’yı 7-0 yenerse direkt Dünya Kupası’na gidecek. Ancak bu mucizeden de öte bir durum. Gerçekçi hedef play-offlar. Play-off’ta ilk torbadayız. 26 Mart’ta yarı final. 31 Mart’ta ise final maçları var. Finali kazananlar Dünya Kupası’na gidecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Dünya Kupası'na nasıl gideriz?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda play-off biletini cebine koydu. Gruptan direkt katılım içinse bir mucize gerekiyor. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. İlk sıradaki İspanya'nın 15 puanı bulunuyor. Elemelerde ikili averaja değil genel averaja bakılıyor. İspanya'yı Sevilla'da oynanacak maçta 7-0 yenersek doğrudan Dünya Kupası'na gideceğiz ancak FIFA klasmanında 1 numaralı takım olan, elemelerde 19 gol atıp kalesinde gol görmeyen ve 5 maçta 15 puan toplayan İspanya'yı 7-0 yenmek mucizeden de öte bir durum...

Play-off'larda bir çeşit 'Final Four' oynanacak. 16 takım olacak. Bulgaristan galibiyetiyle play-off'larda ilk torbada yer almayı garantiledik.

16 takım 4 torbaya ayrılacak ve 20 Kasım 2025'te FIFA'nın Zürih'teki genel merkezinde kuralar çekilecek. 16 takım, 4 ayrı gruba ayrılacak. 4 ayrı grupta 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki takımlarla, 2. torbadaki takımlar 3. torbadaki takımlarla eşleşecek.

Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.

%25 3 TAKIMDAN BİRİ

A Milli Takımımızın play-off'taki rakipleri büyük oranda belli olurken, ay-yıldızlıların üç takımla eşleşme oranı eşit. Millilerimiz, %25 oranla Kuzey İrlanda, İsveç ve Romanya'dan biriyle eşleşecek. K.Makedonya ile eşleşme ihtimalimiz %13.3, Galler ile ise %11.7...

RAKİPLER

Şu anki sonuçlara göre torbalar şöyle olacak;

1. Torba Türkiye İtalya Ukrayna Polonya

2. Torba Macaristan İskoçya Çekya Slovakya

3. Torba Arnavutluk K. Makedonya Kosova Bosna Hersek

4. Torba Galler İsveç Romanya Kuzey İrlanda

Torbası kesinleşen takımlar:

Türkiye

Çekya

Arnavutluk

İsveç

Kuzey İrlanda

Eğer finale çıkarsak, eşleşme ihtimalleri şu şekilde;

Çekya %20

İskoçya %16.2

Slovakya %16.2

Macaristan %11.7

Galler %7.2

Arnavutluk %6.9

Kosova %6.1

Polonya %5.3

K.Makedonya %3.3

Bosna Hersek %2.5

