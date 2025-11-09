CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

Fenerbahçe'de bir aydır kadro dışı olan İrfan Can Kahveci, Vincenzo Montella'nın tercihiyle A Milli Takım'a çağrıldı. İtalyan teknik adamın bu flaş kararının arkasında hem takıma mesaj hem de sarı-lacivertli kulübe gönderme olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının kadrosuna İrfan Can Kahveci'yi de dahil etmesi sürpriz olarak değerlendirilmişti.

Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

3 haftadır Fenerbahçe'de kadro dışı olan tecrübeli oyuncu, kulübünde forma giymese de İtalyan hocanın kendisine güveni devam ediyor.

Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

Sabah'ın haberine göre, teknik ekip tarafında İrfan Can'ın A Milli Takım'a her zaman katkı sağlayan bir isim olduğu ve az süre aldığı karşılaşmalarda bile faydalı işler yaptığı kanaati, aday kadroya seçilmesinde etkili oldu.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

SAHA İÇİ VE SAHA DIŞINDA KATKI SAĞLIYOR

Ay-Yıldızlılar'da 30 yaşındaki oyuncu, hem saha içinde hem saha dışında örnek olarak görülüyor.

Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

Futbolcusunun takıma sürekli ve ciddi katkılar yaptığını düşünen Montella, Fenerbahçe ile sorunlar yaşamasına rağmen milli takım grubuyla birlikte olmasını uygun buldu.

Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

Montella'nın bu kararı, Fenerbahçe kulübüne de İrfan'ın milli takım için önemine ve kaybedilmemesi gerektiğine dair bir mesaj taşıyor.

G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
F.Bahçe'den forvet operasyonu!
DİĞER
Bahis skandalında sıra futbolcularda! Sevk tarihleri belli oldu...
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
Bahis skandalında yeni perde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahis skandalında yeni perde! Bahis skandalında yeni perde! 10:13
Futbolda milli mesai başlıyor! Futbolda milli mesai başlıyor! 09:57
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 09:55
Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! 09:49
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! 09:40
F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! 09:36
Daha Eski
Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! 09:34
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 09:13
F.Bahçe'den forvet operasyonu! F.Bahçe'den forvet operasyonu! 09:11
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! 09:09
Usta kalemden Tekke yorumu! Usta kalemden Tekke yorumu! 08:40
Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! 08:38