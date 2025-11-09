Milli takıma neden davet etti? İşte Montella’nın İrfan Can kararının perde arkası

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının kadrosuna İrfan Can Kahveci'yi de dahil etmesi sürpriz olarak değerlendirilmişti.
3 haftadır Fenerbahçe'de kadro dışı olan tecrübeli oyuncu, kulübünde forma giymese de İtalyan hocanın kendisine güveni devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, teknik ekip tarafında İrfan Can'ın A Milli Takım'a her zaman katkı sağlayan bir isim olduğu ve az süre aldığı karşılaşmalarda bile faydalı işler yaptığı kanaati, aday kadroya seçilmesinde etkili oldu.
