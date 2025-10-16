Türkiye mahvetti

Tütkiye'nin 4-1'lik Gürcistan galibiyeti Komşu'da geniş yankı uyandırdı. Play-off yolunda sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak zorunda olan Gürcistan, A Milli Takım karşısında etkisiz kalınca eleştirildi. Gürcistan basını Ay-Yıldızlı takımımızın galibiyetini şöyle duyurdu: "Kvirispalitra: Gürcistan Milli Takımı, Türkiye'ye yenildi. Ambebi: Gürcistan Milli Takımı, Türkiye'ye yenildi. Ev sahibi takım maçı 4-1 kazandı.

1TV: Gürcü futbol takımı İzmit'te Türkiye'ye yenildi. Lelo: Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası eleme turunun kritik maçında Türkiye'ye karşı direnemeden mağlup oldu. Günümüz futbolunda en küçük takımlar bile bu kadar çaresizce yenilmiyor. "Final" böyle kaybedilmez! Yeni fikirlere sahip yeni bir koça ihtiyacımız var. Sportall: Tam bir felaket! Gürcistan milli takımı, Türkiye tarafından mahvedildi."