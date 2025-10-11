CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Arda Güler: Gürcistan maçı çok önemli

Arda Güler: Gürcistan maçı çok önemli

Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, sıradaki hedefin Gürcistan'ı Kocaeli'de yenmek olduğunu söyledi. İşte o ifadeler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 00:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler: Gürcistan maçı çok önemli

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik farklı skorla yenerek grupta 2. sıraya yükselen A Milli Futbol Takımımızda Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ile ilgili konuşan 20 yaşındaki oyuncu, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz." dedi.

Gürcistan maçının kazanmak istediklerini aktaran yıldız futbolcu, "Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadın zemini ile ilgili konuşan Arda, "Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz." dedi.

"HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞMIŞTIK"

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık."

Sofya'da farklı kazandık!
İşte grubumuzda güncel puan durumu!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen...
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz 90+1'de Neves ile kazandı! Portekiz 90+1'de Neves ile kazandı! 23:58
Manaj attı! Arnavutluk Sırbistan'da kazandı Manaj attı! Arnavutluk Sırbistan'da kazandı 23:55
İtalya deplasmanda hata yapmadı! İtalya deplasmanda hata yapmadı! 23:52
İspanya evinde Gürcistan'ı yendi! İspanya evinde Gürcistan'ı yendi! 23:43
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 23:40
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 23:24
Daha Eski
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 22:03
Montella: Önemini biliyoruz! Montella: Önemini biliyoruz! 21:25
Macarlar Ermenistan'ı sahasında devirdi! Macarlar Ermenistan'ı sahasında devirdi! 21:23
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 21:11
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 20:45
Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu! Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu! 19:54