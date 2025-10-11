Arda Güler: Gürcistan maçı çok önemli

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik farklı skorla yenerek grupta 2. sıraya yükselen A Milli Futbol Takımımızda Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ile ilgili konuşan 20 yaşındaki oyuncu, "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz." dedi.

Gürcistan maçının kazanmak istediklerini aktaran yıldız futbolcu, "Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadın zemini ile ilgili konuşan Arda, "Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz." dedi.

"HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞMIŞTIK"

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık."